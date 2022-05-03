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Україну накриє сильними грозами: які області заливатиме

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Вівторок 03 травня 2022 08:02
Україну накриє сильними грозами: які області заливатиме Фото: Погода в Україні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями принесе сильні грози та дощі. Синоптики також прогнозують посилення вітру і зниження температури повітря в нічний час.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 3 травня

У вівторок грози накриють всі західні області країни, сухо буде тільки на Волині. Невеликий дощ пройде на півночі України та на північному сході можливі зливи. В інших областях країни буде сухо.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 4 до +7 градусів, на сході впаде до +3 +5 градусів, у центрі та на півдні очікується від +6 до + 9 градусів.

Вдень в Україні буде тепло, у всіх областях очікується від +16 до +18 градусів, місцями повітря прогріється до +20 градусів, на Закарпатті до +23 градусів.

У Києві 3 травня пройде невеликий дощ і очікується посилення вітру. Вночі в столиці + 5 +7 градусів, вдень від +17 до + 19 градусів.

Україну накриє сильними грозами: які області заливатиме

Карта погоди в Україні на вівторок, 3 травня

Погода в Україні 4 травня

Грози охоплять у середу майже всі регіони країни. На заході сухо буде на Волині, у Львові та Тернополі. Без опадів буде в Одесі та на півночі України. У всіх інших областях синоптики прогнозують дощі з грозами.

Нічна температура коливатиметься в межах + 6 +8 градусів, на півдні до + 9 градусів. На сході трохи прохолодніше, + 4 + 6 градусів.

Вдень у середу очікується невелике похолодання на півночі та північному сході, +13 +15 градусів. На решті території країни від +16 до +18 градусів, місцями до +19 + 21 градусів.

У Києві 3 травня буде хмарно, без опадів. Вночі в столиці + 7 +9 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до + 16 градусів.

Україну накриє сильними грозами: які області заливатимеКарта погоди в Україні на середу, 4 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в травні 2022 року прогнозують магнітні бурі.

А також розповідали про те, що синоптики прогнозують похолодання в Україні.

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