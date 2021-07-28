В Україні посилиться спека: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні в четвер, 29 липня, буде дуже спекотною. Синоптики попередили про високі температури до +35 градусів і пожежну небезпеку.

Що буде з погодою до кінця тижня і коли похолодає - читайте нижче в матеріалі Styler.

"28-29 липня у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними Наталки Діденко, незважаючи на високу температуру - від +29 до +34 градусів, а на заході +26+31, майже по всій країні завтра можливі дощі та грози.

"Більше опадів припаде на другу половину дня і вечір. А ось на заході ввечері якраз переважатиме суха погода - дощовий фронт зрушиться". - прогнозує синоптик.

В Укргідрометцентрі на картах показали, що найспекотніше буде завтра на півдні, +30+35 градусів. Дощі можливі майже скрізь, крім Одеської області та Криму.

Скрін: Погода в Україні 29 липня (meteo.gov.ua)

Коли температура знизиться?

"До кінця тижня і на початку наступного спекотна погода буде домінувати. Відчутне зниження температури повітря прийде до нас у вівторок, 3-го серпня", - прогнозує Діденко.

Яка погода буде в Києві

За словами синоптика, у четвер у Києві буде ще спекотно - близько +30 градусів. І спека триватиме до початку наступного тижня. А вже у вівторок, 3 серпня, стане відчутно свіже.

29 липня в столиці також ймовірні короткочасні і з грозами, швидше за все ввечері.