Хвилі до двох метрів. На Азовському морі очікується сильний шторм
Фото: на Азовському морі очікується сильний шторм (t.me/dsns_telegram)
Сьогодні і завтра вночі на Азовському морі прогнозується сильний шторм. У районі Бердянська та Маріуполя очікуються високі хвилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"29 листопада і вночі 30 листопада на Азовському морі і в портах Маріуполя і Бердянська очікуються пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дециметрів (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження, негода накриє більшість регіонів країни. Вітер досягне 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
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