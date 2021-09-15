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Україну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгірше

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Середа 15 вересня 2021 20:00
Україну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгірше Фото: Погода в Україні принесе сильні грози і холод (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро сильно зіпсується з атмосферним фронтом, який спочатку принесе сильні грози, а за ними похолодання, похмуре небо і мрячні дощі.

Що буде з синоптичною ситуацією в найближчі дні - читайте в нашому матеріалі нижче.

Якою буде погода завтра

За даними Наталки Діденко, 16-го вересня найтеплішою буде західна частина України. Тут очікується +20+25 градусів. А на північному сході (Сумська, Харківська області) буде прохолодно, +14+18 градусів.

В інших регіонах вдень +16+22 градуси. Дощі синоптик не прогнозує.

"У Києві четвер обіцяє сонце і тепло, до +19 градусів", - додала Діденко.

Але в Укргідрометцентрі не виключають, що опади можуть бути на Закарпатті, Волині та в Рівненській області.

Україну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгірше

Погода в Україні 16 вересня (meteo.gov.ua)

Коли прийде похолодання і дощі

За словами Наталки Діденко, дощів стане більше, а тепла стане менше поступово з суботи-неділі.

В Укргідрометцентрі прогнозують сильні грози і шквали на Заході 17 вересня, а 18-го фронт зміститься ближче до центральних областей. Температура почне знижуватися.

19-20 вересня по всій країні холодно і дощитиме, температура +10+15, на південному сході до +20 градусів.

Дивіться нижче карти погоди на 17-20 вересня.

Україну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгіршеУкраїну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгіршеУкраїну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгіршеУкраїну накриє лютими грозами і холодом: де буде найгірше

Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики також розповіли, якою погода буде в Україні в жовтні, коли чекати першого снігу і заморозків.

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