ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погоди

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 19:25
Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби очікується небезпечна. Частину регіонів накриє сильним штормовим вітром, який прижене нічні грози в багато областей. А в п'ятницю температура повітря піде вгору і місцями очікується понад 30 градусів тепла.

Яка погода чекає українців найближчими днями - читайте в матеріалі Styler нижче.

Температура повітря

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, температура повітря 3 червня становитиме від +23 до +27 градусів. У південній та східній частині прогріється більше, до +26 +31 градуса. На заході країни буде тепло, від + 20 до +25 градусів.

Крім того, у багатьох областях очікується сильний вітер - північний і північно-східний, 5-12 м/с.

А де будуть опади?

Діденко повідомляє, що в найближчу ніч сухо буде в західних областях країни та на південному сході країни - Криму, Приазов'ї, Запоріжжі та в Донецькій області.

А ось на решті території України в нічні години можливі короткочасні дощі та грози.

Вдень 3 червня періодичні дощі та грози можливі у Сумській, Харківській, Полтавській областях та місцями - у Луганській області.

Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погоди

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 3 червня

Погода в Києві

У столиці п'ятниця буде теплою. Вдень повітря прогріється до + 22 + 24 градусів. Невеликий дощ у Києві можливий тільки вночі, вдень буде сухо. Синоптик попередила, що вже в неділю в столицю прийде невелике похолодання і серйозні опади.

Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погодиЯка погода буде на вихідних

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу захід країни накриє сильними грозами. У центрі, на півночі та в південній частині буде сухо, тепло і сонячно.

На сході та південному сході почне сильно припікати сонце, місцями очікується підвищення температури повітря до +30 +33 градусів.

Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погоди

Карта погоди в Україні на суботу, 4 червня

У неділю грозами та короткочасними дощами охопить всю Україну. Температура повітря почне падати в західних, північних і центральних областях. На півдні та сході втримається спекотна погода.

Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погодиКарта погоди в Україні на неділю, 5 червня

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики оновили прогноз на першу декаду червня і попередили про похолодання.

А народний синоптик розповів, коли в червні настануть найспекотніші дні в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими