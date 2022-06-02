Україну накриє грозами і спекою: в яких областях очікується погіршення погоди
Погода в Україні найближчої доби очікується небезпечна. Частину регіонів накриє сильним штормовим вітром, який прижене нічні грози в багато областей. А в п'ятницю температура повітря піде вгору і місцями очікується понад 30 градусів тепла.
Яка погода чекає українців найближчими днями - читайте в матеріалі Styler нижче.
Температура повітря
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, температура повітря 3 червня становитиме від +23 до +27 градусів. У південній та східній частині прогріється більше, до +26 +31 градуса. На заході країни буде тепло, від + 20 до +25 градусів.
Крім того, у багатьох областях очікується сильний вітер - північний і північно-східний, 5-12 м/с.
А де будуть опади?
Діденко повідомляє, що в найближчу ніч сухо буде в західних областях країни та на південному сході країни - Криму, Приазов'ї, Запоріжжі та в Донецькій області.
А ось на решті території України в нічні години можливі короткочасні дощі та грози.
Вдень 3 червня періодичні дощі та грози можливі у Сумській, Харківській, Полтавській областях та місцями - у Луганській області.
Карта погоди в Україні на п'ятницю, 3 червня
Погода в Києві
У столиці п'ятниця буде теплою. Вдень повітря прогріється до + 22 + 24 градусів. Невеликий дощ у Києві можливий тільки вночі, вдень буде сухо. Синоптик попередила, що вже в неділю в столицю прийде невелике похолодання і серйозні опади.
Яка погода буде на вихідних
За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу захід країни накриє сильними грозами. У центрі, на півночі та в південній частині буде сухо, тепло і сонячно.
На сході та південному сході почне сильно припікати сонце, місцями очікується підвищення температури повітря до +30 +33 градусів.
Карта погоди в Україні на суботу, 4 червня
У неділю грозами та короткочасними дощами охопить всю Україну. Температура повітря почне падати в західних, північних і центральних областях. На півдні та сході втримається спекотна погода.
Карта погоди в Україні на неділю, 5 червня
До речі, раніше ми писали про те, що синоптики оновили прогноз на першу декаду червня і попередили про похолодання.
А народний синоптик розповів, коли в червні настануть найспекотніші дні в Україні.