Україну накриє грозами і прийде похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом суттєвого похолодання. Прохолодного повітря варто чекати вже в понеділок, 22 червня. Ну а в найближчій перспективі - спека і багато опадів - особливо у західних областях. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За даними Діденко з її Facebook-сторінки "всеохоплююча волога повітряна маса" буде панувати в середу, 17 червня, на Західній Україні. Також висока ймовірність опадів у північних областях, а локально - у центральних.

В основному без опадів завтра буде на Півдні та Сході. Крім Харківської області, де вдень ймовірний періодичний дощ з грозою. Вітер буде задувати зі сходу, помірний, часом поривчастий.

Синоптик попередила, що в нинішній синоптичній ситуації невеликий або помірний дощ може миттєво переходити в сильну зливу зі шквалами і навіть градом.

Температура повітря істотно не зміниться. В основному +25+30 градусів, на Сході до +32, а на Заході +22+27 градусів.

У Києві в середу очікуються дощі з грозами і +26+28 градусів.

"Друга половина тижня розпечеться до +30 і вище, проте вже в понеділок, 22-го червня, стане значно прохолодніше", - прогнозує Діденко.

А ось синоптики Українського гідрометцентру на своїх картах показали, в яких регіонах завтра будуть йти дощі, і якою буде температура повітря. Згідно з їхніми даними, від опадів завтра убережеться лише Луганська область.

Погода в Україні 17 червня (фото: meteo.gov.ua)

Як ми писали раніше, в Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч.

А от українська кліматолог назвала причину погодних аномалій в нашій країні.