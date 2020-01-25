Україну накриє аномальна погода: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні в Тетянин день, 25 січня, буде по-весняному теплою і по-зимовому холодною одночасно. Синоптики прогнозують коливання температури від -7 до +8 градусів тепла. При цьому в деяких областях з постійно плюсовою температурою піде сніг з дощем. Найбільша добова амплітуда температур досягне 14 градусів.

Як повідомляють синоптики, погода в Тетянин день буде морозною в нічний час і теплою днем. Максимальні показники тепла очікуються на заході і півдні нашої країни, де термометри покажуть в середньому +4... +8 градусів тепла. На північно-заході країни трохи прохолодніше - +2... +4 градуси. В центральних і східних регіонах очікується +1... +4 градуси. У нічний час у більшості областей очікуються невеликі заморозки від +1 до -3 градусів в середньому. При цьому в більшості західних регіонів температура досягне позначки в -5... -7 градусів.

Погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)

Рівень тепла буде відчуватися нижче з-за високого рівня вологості та поривів вітру до 7-12 м/с.

Нагадаємо, що в народі вважалося, якщо у цей день йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно — літо обіцяло бути теплим, а рік — родючим: "Якщо снігопад — влітку дощик частий". А ось тепла заметіль на Тетяну і "гнилий вітер" (південний) були небажаними явищами у цей день, оскільки вказував на неврожай і засуху. Якщо на Тетяну морозний і сонячний день - буде добрий урожайний рік.

Раніше синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютий.