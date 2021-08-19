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В Україну нагряне шторм з градом: де саме зіпсується погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зіпсується в деяких областях у п'ятницю, 20 серпня. Синоптики попередили про штормовий вітер, грози, під час яких можливий град.

Що буде з погодою в останній робочий день тижня - читайте нижче в прогнозі на Styler.

"20 серпня в південно-східній частині, Харківській і Полтавській областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Температура завтра буде помірною, а вночі і вранці - прохолодною. На заході +23+26, вночі +12+14, на сході жаркувато, +27+30, вночі +16+18, а в інших областях +25+28, в нічний час +14+17 градусів.

У Києві синоптики прогнозують 20 серпня +25+27 вдень, вночі +14+16, опади завтра малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 20 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше про дощі та грози на вихідних також попередила синоптик Наталка Діденко. Також вона розповіла, в яких регіонах зіпсується погода на День Незалежності, 24 серпня.

До слова, лікарі нещодавно розповіли, що таке метеозалежність, чому ми гостро реагуємо на погоду і як це можна лікувати.

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Погода в Україні