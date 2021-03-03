В Україну повернуться морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні незабаром знову зіпсується з поверненням сильних морозів. Похолодання прийде 9-11 березня - вночі температура знизиться в деяких регіонах до -10 градусів, вдень також будуть мінусові значення.

Найхолодніше буде у північно-східних областях, на Заході і Півдні сильних морозів синоптики не прогнозують, але температура там також знизиться.

Що стосується найближчого часу, середа і четвер 3-4 березня стануть у найближчій перспективі самими теплими днями.

Далі з 5 по 8 березня очікується похолодання - вдень від 0 до +5 градусів, вночі -6 морозу. 9-11 березня станете ще холодніше, але після знову потеплішає.

Що стосується опадів, то в найближчі десять днів синоптики не прогнозують нічого екстремального. Буде часом йти дощ або сніг (залежно від температури повітря).

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)