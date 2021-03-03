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В Україну повернуться морози: синоптики назвали дату

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 06:30
В Україну повернуться морози: синоптики назвали дату Погода в Україні принесе сильні морози (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром знову зіпсується з поверненням сильних морозів. Похолодання прийде 9-11 березня - вночі температура знизиться в деяких регіонах до -10 градусів, вдень також будуть мінусові значення.

Прогнозом з нами поділилися синоптики ресурсу Gismeteo.

Найхолодніше буде у північно-східних областях, на Заході і Півдні сильних морозів синоптики не прогнозують, але температура там також знизиться.

Що стосується найближчого часу, середа і четвер 3-4 березня стануть у найближчій перспективі самими теплими днями.

Далі з 5 по 8 березня очікується похолодання - вдень від 0 до +5 градусів, вночі -6 морозу. 9-11 березня станете ще холодніше, але після знову потеплішає.

Що стосується опадів, то в найближчі десять днів синоптики не прогнозують нічого екстремального. Буде часом йти дощ або сніг (залежно від температури повітря).

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

В Україну повернуться морози: синоптики назвали дату

В Україну повернуться морози: синоптики назвали датуВ Україну повернуться морози: синоптики назвали датуВ Україну повернуться морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала суху та теплу погоду у середу і четвер, 3-4 березня. Така синоптична ситуація зумовлена антициклоном під назвою "Жаклін".

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