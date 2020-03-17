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На Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодів

STYLERЖиття    17.03.2020 - 12:33
На Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодів
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно зіпсується в найближчі дні

Погода в Україні в найближчі буде по-справжньому негожою. В країну прийдуть морози і снігопади, в деяких областях "мінус" буде навіть вдень. Такі дані надали синоптики ресурсу Gismeteo.

Відповідно до таблиць синоптиків, холоднішати почне вже в суботу, 21 березня. А піком холодів стане неділя, 22 березня.

Денна температура досягне -1 морозу, на Заході та Півночі, в інших регіонах близько нуля, на Півдні трохи вище нульових значень. В нічний час температура може опуститися до -6 градусів.

У регіонах з низькою температурою ймовірний сніг, у Києві - прогнозують сніг досить сильний. Там, де буде трохи тепліше, очікуються дощі або дощі з мокрим снігом.

Період похолодання триватиме в період з 21 по 25 березня, далі в країну прийде потепління, сильних холодів вже не буде.

До середини квітня в країні буде вже тепла весняна погода. Повітря вдень прогріватиметься до +19+24 градусів.

На Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодівНа Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодівНа Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодівНа Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодівНа Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодів

Погода в Україні на місяць (фото: gismeteo.ua)

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