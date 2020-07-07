На Україну насуваються сильні грози: як вберегтися від блискавки

Як уберегтися від блискавки під час грози (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як вижити під час грози та не стати жертвою блискавки

На Україну насуваються сильні грози. За прогнозом синоптиків, у Києві 7 липня очікується шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. Сильні грози зі штормовими поривами вітру очікуються на заході, півночі, частині південних і центральних областей. У середу, 8 липня, грози пройдуться на східних і південних областях країни.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, під час грози потрібно триматися якнайдалі від ліній електропередачі та білбордів. Фахівці дали поради про те, як правильно поводитися під час грози та не постраждати від блискавок.

Як поводитися вдома і в місті

Всі вікна будинків потрібно щільно закрити.

З балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередач.

При сильному вітрі потрібно сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Біля тополь, а також інших великих дерев перебувати небажано, а також не варто паркувати там автомобілі.

Під час грози потрібно відключити електроприлади, телевізор від антени, до вікон не підходити, за металеві вхідні двері братися не можна.

Як поводитися на природі

Потрібно спуститися в низину, відійти від дерев, стовпів і веж. Не наближатися до водойм.

Можна сховатися в яму або рів.

Групі людей потрібно розійтися, зняти з себе металеві речі та покласти окремо.

Якщо з собою є гумові або поліетиленові речі, то вони можуть послужити захистом. Ними можна накритися або постелити на землю.

У лісі укриттям можуть стати невеликі дерева або кущі.

Не можна ховатися під високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися під час грози, йти по відкритій місцевості в мокрому одязі та щільною групою.

Не можна ховатися в наметах, через те, що їх каркаси зроблені з металу.

Мобільні телефони потрібно вимкнути та заховати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно робити при попаданні блискавки.

А також розповідали про те, які області України постраждають від сильного шторму.