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На Украину надвигаются сильные грозы: как уберечься от молнии

Вторник 07 июля 2020 обновлено 19:29
На Украину надвигаются сильные грозы: как уберечься от молнии
Как уберечься от молнии во время грозы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты рассказали, как выжить во время грозы и не стать жертвой молнии

На Украину надвигаются сильные грозы. По прогнозу синоптиков, в Киеве ожидается 7 июля шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Сильные грозы со штормовыми порывами ветра ожидаются на западе, севере, части южных и центральных областей. В среду, 8 июля, грозы пройдутся на восточным и южным областям страны.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, во время грозы нужно держаться как можно дальше от линий электропередачи и билбордов. Специалисты дали советы о том, как правильно вести себя во время грозы и не пострадать от молний.

Как вести себя в доме и в городе

Все окна домов нужно плотно закрыть.

С балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

При сильном ветре нужно укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Возле тополей, а также других крупных деревьев находиться нежелательно, а также не стоит парковать там автомобили.

Во время грозы нужно отключить электроприборы, телевизор от антенны, к окнам не подходить, за металлические входные двери браться нельзя.

Как вести себя на природе

Нужно спуститься в низину, отойти от деревьев, столбов и вышек. Не приближаться к водоемам.

Можно спрятаться в яму или ров.

Группе людей нужно разойтись, снять с себя металлические вещи и положить отдельно.

Если с собой есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то они могут послужить защитой. Ими можно накрыться или постелить на землю.

В лесу укрытием могут стать небольшие деревья или кусты.

Нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться во время грозы, идти по открытой местности в мокрой одежде и плотной группой.

Нельзя прятаться в палатках, так как их каркасы сделаны из металла.

Мобильные телефоны нужно выключить и спрятать.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно делать при попадании молнии.

А также рассказывали о том, какие области Украины пострадают от сильного шторма.

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