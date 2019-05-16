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На Україну насуваються грози: яким областям варто приготуватися

STYLERЖиття    16.05.2019 - 06:47
На Україну насуваються грози: яким областям варто приготуватися
Погода в Україні 16 травня принесе грози і потепління (фото: pixabay.com)

Погода сьогодні буде дуже контрастною

Погода в Україні в четвер, 16 травня, подарує мешканцям країни найтепліший день цієї весни. Однак, місцями пройдуть дощі і гримітимуть грози. Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

До слова, Наталка Діденко раніше повідомила, що сьогодні в Україні та Іспанії буде найтепліше у всій Європі.

Так, доволі сильний дощ із грозою очікується на Закарпатті, Рівненщині та на Волині. В решті західних областей подекуди гримітиме і мороситиме. Також в регіоні сьогодні буде найпрохолодніше - від +17 до +20 градусів.

Не оминуть грози і мешканців Київщини, Вінничини, Житомирщині, а також мешканців південного заходу. Проте тут буде дуже тепло - від +22 до +28 градусів.

На Україну насуваються грози: яким областям варто приготуватися

Погода в Україні 16 травня принесе грози і потепління (колаж: РБК-Україна)

На решті ж територій очікується дуже тепла й суха погода - від +23 до +28 градусів.

Вітер буде доволі помірний, дмутиме переважно зі Сходу, 5-10 метрів за секунду.

В столиці сьогодні буде надзвичайно комфортна температура +24... +26 градусів, проте місцями пройде невеликий дощ, можлива гроза.

На Україну насуваються грози: яким областям варто приготуватися

Погода в Україні 16 травня принесе грози і потепління (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні в травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань повідомив про те, якою погода буде цим літом в Україні.

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