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Температурний рекорд: синоптик шокувала прогнозом погоди

STYLERЖиття    15.05.2019 - 12:39
Температурний рекорд: синоптик шокувала прогнозом погоди
Погода в Україні 16 травня - синоптик повідомила про рекордне потепління (колаж: РБК-Україна)

Погода в четвер змусить українців роздягнутися до футболок

Погода в Україні у четвер, 16 травня, принесе рекордне потепління, але при цьому в деяких областях будуть йти дощі, а також можливі грози. Про це розповіла Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, завтра Україна та Іспанія будуть найтеплішими по всій Європі. Як доказ, Діденко опублікувала погодну карту Європи, де наша країна відзначена червоним кольором.

Температурний рекорд: синоптик шокувала прогнозом погоди

Погода в Україні 16 травня - синоптик повідомила про рекордне потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше Діденко обрадувала прогнозом погоди на вихідні і закликала українців виходити на природу.

Так, синоптик повідомляє, що в східних областях і в південній частині України температура повітря досягне +25... +29 градусів, а іноді навіть і +30 градусів.

На решті території бкдет також тепло, але не спекотно - вдень очікується від +20 до +26 градусів, на Заході 16 травня буде прохолодніше всього - від +17 до +22 вище нуля.

Дощі з грозами пройдуть на Заході України, а також місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях.

У Києві завтра, 16 травня, є імовірність дощу з грозою, температура повітря +23... +25 градусів.

Температурний рекорд: синоптик шокувала прогнозом погоди

Погода в Україні 16 травня - синоптик повідомила про рекордне потепління (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні в травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

До речі, народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

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