На Украину надвигаются грозы: каким областям стоит приготовиться

Погода в Украине 16 мая принесет грозы и потепление (фото: pixabay.com)

Погода сегодня будет очень контрастной

Погода в Украине в четверг, 16 мая, подарит жителям страны самый теплый день этой весны. Однако, местами пройдут дожди и будут греметь грозы. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, Наталка Диденко ранее сообщила, что сегодня в Украине и Испании будет теплее всего в Европе.

Так, довольно сильный дождь с грозой ожидается на Закарпатье, в Ровенской области и на Волыни. В остальных западных областях местами будет греметь и моросить. Также в регионе сегодня будет прохладно - от +17 до +20 градусов.

Не минуют грозы и жителей Киевской, Винницкой, Житомирской, а также жителей юго-запада. Однако здесь будет очень тепло - от +22 до +28 градусов.

Погода в Украине 16 мая принесет грозы и потепление (коллаж: РБК-Украина)

На остальных же территориях ожидается очень теплая и сухая погода - от +23 до +28 градусов.

Ветер будет достаточно умеренный, задувать будет преимущественно с Востока, 5-10 метров в секунду.

В столице сегодня будет чрезвычайно комфортная температура +24... +26 градусов, однако местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Погода в Украине 16 мая принесет грозы и потепление (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань сообщил о том, какой погода будет этим летом в Украине.