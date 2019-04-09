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На Україну насувається весняна стихія: які області під загрозою

STYLERЖиття    09.04.2019 - 15:46
На Україну насувається весняна стихія: які області під загрозою
Погода в Україні 10 квітня принесе дощі та грози (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в середу буде загрозливою для мешканців деяких областей

Погода в Україні в середу, 10 квітня, принесе дощі майже по всій території країни. В деяких областях очікуються грози, передає Український гідрометцентр.

Опади не передбачаються лише на Сході та в деяких західних областях - на Волині та на Рівненщині.

А мешканців Вінницької, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей синоптики попереджають про грози.

На щастя, вітер буде доволі спокійний - від 5 до 10 метрів за секунду, що не дозволить стихії аж надто розгулятися. До того ж в областях з грозою буде дуже тепло - до +22 вище нуля.

На Україну насувається весняна стихія: які області під загрозою

Погода в Україні 10 квітня принесе дощі та грози (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря вночі буде найнижчою на Заході України - від +3 до +7 градусів, винятком буде Закарпатська область, де стовпчики термометрів вночі покажуть до +9 вище нуля. Найтепліше вночі буде в Києвській та Одеській областях - до +10 градусів.

Вдень спекотно буде на Сході, Півдні та в Центрі - тут повітря місцями прогріється до +22 градусів. В Західних областях вдень буде доволі прохолодно - від +9 до +13 градусів, за винятком Закарпаття (+17... +19).

В столиці найближчої ночі і вдень дощитиме. Проте темепература повітря буде комфортною - від +8 до +10 вночі та від +15 до +17 вдень. Вітер помірний - 5-10 метрів за секунду.

На Україну насувається весняна стихія: які області під загрозою

Погода в Україні 10 квітня принесе дощі та грози (фото: meteo.gov.ua/ua/)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде тепла погода, яка протримається найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися.

До слова, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.

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