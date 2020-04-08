На Україну насуваються сніг та морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні сильно зіпсується вже на Страсному тижні. В країну прийде сильне похолодання до мінусових значень, в деяких областях очікується дощ з мокрим снігом, місцями навіть грози зі снігом і дощем. Якою буде погода в найближчі десять днів - у матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, суттєвого похолодання варто чекати з вівторка, 14 квітня, по четвер, 16 квітня. У середу - буде пік холодів, вночі - від -5 до +4, вдень +4+7. При цьому очікується дощ з мокрим снігом, а на Заході і Півдні навіть з грозою.

Після чого синоптична ситуація налагодиться і до Великодня потеплішає до +18+22. Але весь Страсний тиждень буде багатий на опади.

До кінця поточного тижня в країні погода також зміниться. З 10 по 12 квітня похолодає, а в п'ятницю піде дощ.

Нижче прогноз погоди до Великодня включно для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики сайтів AccuWeather і Метеопрог також прогнозують похолодання на Страсному тижні. Нижче прогноз на 10 днів для Києва.

Погода в Україні (скрін: accuweather.com)

Погода в Україні (скрін: meteoprog.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав обнадійливий прогноз в Україні на літо.