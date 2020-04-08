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Заморозки до -5: синоптики попередили про різке погіршення погоди вночі

Новини » Суспільство     08.04.2020 - 09:19
Заморозки до -5: синоптики попередили про різке погіршення погоди вночі
Ілюстративне фото (pixabay com.jpg)

У східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки

Погода в Україні вночі 8 квітня різко погіршиться, очікуються заморозки до -5. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Зокрема, у східних та Запорізькій областях очікуються заморозки до -5

"За даними УкрГідрометцентру, вночі 8 квітня у східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки 0-5 (ІІ рівень небезпечності), на решті території країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Також по Києву 8 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2 (І рівень небезпечності).

Разом з тим, синоптики прогнозують, що в Україні вдень буде сухо та сонячно, температура повітря вдень складе +17+20. У західних області вночі буде тепло, а в східних областях - холодно.

На сході країни очікується сонячна і ясна погода. Нічна температура в регіоні буде коливатися від -1 до -3 градусів, удень повітря прогріється до +14 +16 градусів, в Харкові та Полтаві до +18 градусів. У Києві 8 квітня очікується суха і ясна погода. Вночі буде холодно, від +2 до +4 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

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