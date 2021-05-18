ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карпати накрило снігом: з'явилося фото зими в травні

Новость на русском →
Карпати, Вівторок 18 травня 2021 11:55
Карпати накрило снігом: з'явилося фото зими в травні Фото: Карпати накрило снігом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У Карпатах пішов сніг 18 травня. На гірських вершинах температура дорівнює нулю, що і призвело до зимових опадів за два тижні до початку літа.

Про це розповіли в Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Сніжити на горі Піп Іван Чорногірський почало вранці вівторка, вітер спокійний, тому дрібні опади лягають рівно, нагадуючи швидше сильний туман.

"Станом на 07: 30 18.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Вітер південний, південно-східний 3-4 м/с. Температура повітря 0 градусів", - йдеться в повідомленні.

Карпати накрило снігом: з'явилося фото зими в травні

Фото: у Карпатах пішов сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

До слова, в Карпатах вже закінчився лавинонебезпечний сезон, оскільки температура підвищилася і сніговий покрив інтенсивно почав танути.

Чорна гора (Піп-Іван Чорногірський, чорногорець, "Піп Іван") - одна з найвищих вершин хребта Чорногора, знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота вершини 2020,5 метрів над рівнем моря.

Відзначимо, що в Україну прийшли циклони з дощами, грозами, місцями - з градом і шквалами. Негода буде, згідно з прогнозами синоптиків, тривати до п'ятниці - суботи, 21-22 травня. Після нас чекають сонячні вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Погода
LITE
Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини