На Україну насувається сезон дощів: які області заливатиме

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде дощовою, з весняними грозами, а часом зі шквалами. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За даними Наталки Діденко, в четвер, 30 квітня, дощі і грози можливі на Заході, Півночі та місцями в центральних областях. Завтра переважно буде тепло (+20+25), але місцями на південному узбережжі - від +12 до +14, а на Заході +16+19 тепла.

"На Півдні і на Сході, в більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба в Одеській області очікується дощ", - пише синоптик, додаючи, що вітер буде помірним.

У Києві в останній день квітня очікуються періодичні дощі, а подекуди грози. Буде тепло (+20+24 градуси), 1 травня в столиці похолодає, а 4-5 числа знову прийде потепління.

Синоптики Українського гідрометцентру дають трохи інший прогноз на четвер. За їхніми даними завтра грози не буде, але дощі досить сильні. При цьому вітер розгуляється від 7 до 12 метрів в секунду.

Погода в Україні 30 квітня (фото: meteo.gov.ua)

1 травня трохи холодніше стане у Київській та Чернігівській областях (+16+19), а от Луганська поб'є рекорди - від +24 до +26 тепла. Прийдуть грози з дощами в Центр, на Північ і частково на Захід. Сильного вітру не буде.

У суботу, 2 травня, на Заході і Півночі знову потеплішає, а ось грози з дощами поширяться вже майже всю територію країни, крім Сходу. Тут буде сухо і навіть жарко.

Погода в Україні 1 і 2 травня (фото: meteo.gov.ua)

3 травня знову похолодає в західному регіоні та на Одещині (+14+19). До гроз приєднається сильний вітер.

А ось 4 травня дощова погода накриє вже всю країну (крім Луганщини). На Заході похолоднішає до +12+16 градусів.

Погода в Україні 3 та 4 травня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптик шокував прогнозом на літо в Україні, розповівши, що воно буде досить прохолодним.