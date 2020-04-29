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Гроза, злива, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 08:00
Гроза, злива, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні на заході буде злива

Погода в Україні 29 квітня буде дощовою та з грозами, але температура повітря висока, від +14 до +24. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Не зважаючи на суттєве потепління, у західних областях сьогодні дощ та грози, температура повітря вдень буде +19+24, а вночі +6+9. На півночі країни буде сухо, вдень +19+23, вночі +6+9. На сході країни теж без опадів, але трохи прохолодніше, температура повітря вдень складе +18+21, а вночі +3+7. У центральних областях вдень температура повітря складе +19+24, а вночі +5+10. На півдні країни сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +14+21, а вночі +5+7.

Гроза, злива, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність і буде тепло. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +8+10.

Гроза, злива, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що влітку 2020 погода не буде бити рекорди температур, як було в попередні роки. Літні місяці в цьогоріч будуть теплими, але екстремальної спеки чекати не варто.

Раніше повідомлялось, що у травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Укргідрометцентр дав прогноз на травень Сухо і тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні
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