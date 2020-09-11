На Україну насувається різке похолодання: названа дата

Погода в Україні почне погіршуватися у другій половині місяця. Синоптики оновили карти та попередили, що після 17-18 вересня у багатьох регіонах очікуються дощі та різке зниження температури.

За даними порталу Gismeteo, на сході України до 19 вересня буде тепло і сонячно, а от після – денна температура повітря впаде до +12 +14 градусів, вночі до +6 +8 градусів. Очікуються сильні дощі, можливі грози. Кінець вересня буде прохолодним, +10 +13 градусів і з великою кількістю опадів.

Карта погоди на вересень у Харкові

У південні області грози та дощі прийдуть також після 19 вересня. Однак там температура знизиться на пару днів, а потім буде знову тепло. Вночі в регіоні очікується від +13 до +17 градусів, вдень температура знизиться до +16 градусів, але потім знову підніметься до +20 +23 градусів. Суттєве похолодання на півдні очікується тільки до початку жовтня.

Карта погоди на вересень в Одесі

На півночі України тепло протримається до 18 вересня, а потім настане сезон гроз, злив і короткочасних дощів. Нічна температура впаде до +5 +14 градусів, вдень також буде прохолодно, від +12 до +13 градусів. Після 25 вересня температура почне падати ще більше і кінець місяця буде холодним, +11 +13 градусів вдень. Також очікується багато дощів.

Карта погоди на вересень в Чернігові

У західних областях грози прийдуть вже 17 вересня, а після 19 числа температура повітря різко впаде до +11 градусів. Потім трохи потеплішає, але вже після 24 вересня знову стане холодно, від +13 до +16 градусів. В кінці місяця похолодає до +9 градусів. Також синоптики прогнозують зливи, затяжні дощі та грози.

Карта погоди на вересень у Львові

У Києві сонячна і тепла погода протримається до 18 вересня, а потім очікуються дощі, грози та різке зниження температури повітря до +12 +16 градусів. Кінець вересня в столиці буде з проливними дощами та холодом. Вночі +5 +10 градусів, вдень від +9 до +14 градусів.

Карта погоди на вересень в Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень і пообіцяли літнє тепло.

А також ми розповідали про те, що українцям спрогнозували два бабиних літа цієї осені.