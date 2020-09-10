Не поспішайте діставати пуховики: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у найближчий тиждень буде теплою і місцями навіть спекотною

Погода в Україні найближчими днями очікується суха і сонячна у всіх областях країни. Температура повітря місцями буде не дуже висока, але цілком комфортна. До кінця тижня синоптики спрогнозували теплі дні, без опадів.

Погода в п'ятницю, 11 вересня, очікується суха і сонячна. Спекотно буде тільки на півдні країни, вночі +14 +17 градусів, вдень від +25 до +28 градусів. На сході невелика хмарність, вночі +12 +14, вдень від +23 до +27 градусів. У центрі, на півночі та в західних областях прохолодно, але сухо. Вночі від +8 до +13 градусів, вдень від +19 до +23 градусів, у Закарпатті до +28.

У Києві 11 вересня суха і хмарна погода, вночі +11 +13 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 11 вересня

У суботу, 12 вересня, погода буде дивовижною і сонячною по всій Україні. Опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +8 +11 градусів, тільки на півдні до +13 +15 градусів. Вдень у більшості регіонів очікується від +21 до +24 градусів, місцями до +25 градусів. У південних областях від +25 до +29 градусів.

У Києві 12 вересня синоптики прогнозують суху і сонячну погоду. Вночі +9 +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21 +23 градуси.

Карта погоди в Україні на суботу, 12 вересня

У неділю, 13 вересня, температура повітря знову піде вгору і в більшості областей потеплішає. Погода буде ясною і сонячною у всіх регіонах. Вночі в центрі та на сході очікується від +6 до +11 градусів, вдень +24 +26 градусів, місцями до +28 градусів. На півдні вночі +11 +15 градусів, вдень до +27 +29 градусів. У східних і західних областях вночі очікується +9 +12 градусів, удень повітря прогріється до +22 +26 градусів.

У Києві 13 вересня буде сонячно і тепло. Вночі +9 +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +24 +26 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 13 вересня

Початок наступного тижня, за прогнозом синоптиків, буде теплим і сонячним. 14-15 вересня в Україні можлива мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря буде коливатися в межах +9 +14 градусів, на півдні до +16 градусів. Вдень у більшості областей +22 +24 градуси, на заході до +25 градусів, на півдні до +27 градусів.

У Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень прогріється до +22 +24 градусів.

Карти погоди в Україні на 14-15 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям дали прогноз погоди на осінь і розповіли, коли чекати бабине літо.