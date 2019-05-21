На Україну насувається негода: синоптики налякали прогнозом

Погода в Україні у середу, 22 травня, піднесе жителям країни неприємний сюрприз у вигляді похолодання, гроз, дощів і сильного поривчастого вітру. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

До речі, синоптик Наталка Діденко також дала українцям невтішний прогноз на завтра.

Синоптики повідомляють, що завтра мокро буде по всій території країни. До того ж температура повітря суттєво знизиться, місцями до +15 градусів.

Найнижча денна температура очікується на Заході - від +15 до +17 на Закарпатті, в решті частини регіону від +16 до +22 тепла.

У Центрі, на Півдні і Півночі від +19 до +24 градусів. Трохи комфортніше у східних областях - від +22 до +25 вище нуля.

Погода в Україні 22 травня (фото: РБК-Україна)

Вночі також буде досить прохолодно - від +11 до +13 градусів, а на Заході від +9 до +13.

Сильні дощі з грозами завтра очікуються у Закарпатській, Запорізькій і Херсонській областях. На решті території країни буде повсюдно гриміти і мрячити.

Посилить погодну ситуацію і сильний вітер з поривами від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві нічна температура складе +11... +13 градусів, вдень +20... +22 тепла. Очікується невеликий дощ і грози. Вітер південний 7-12 метрів за секунду.

Погода в Україні 22 травня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося про те, що жителі Прикарпаття страждають від сильних затоплень. В мережі публікують фото і відео селищ і міст, де дороги та двори будинків перетворилися на вируючі потоки.

Нагадаємо, ми писали про потужний смерчі, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням. В мережу виклали відео руйнівного природного явища.