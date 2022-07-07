В Україну знову летять грози і шквали: частину областей почне заливати вже завтра

У Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях синоптики об'явили I рівень небезпеки - жовтий. Там очікуються сильні грози, град та шквали до 15-20 м/с. У більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, грозові дощі та негода пройде по лінії вологого повітря від Одеси через Черкаську область, Полтавську та Чернігівську - до Сум. Опади можливі також у Карпатах. На решті території країни опади не прогнозуються.

Карта погоди

"Температура повітря ще залишається за поточним розподілом: спекотно буде на Півдні, Сході, а також у Полтаві та Дніпрі - від +28 до +34 градусів. Свіже, комфортне повітря - на заході, півночі та більшості центральних областей, від +22 до +28 градусів", - повідомила синоптик.

Погода в Києві

У столиці 8 липня серйозні опади не очікуються. Можливе посилення вітру. Вночі в Києві + 13 +15 градусів, вдень прогріється від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 8 липня

А що буде з погодою далі

У суботу грози та дощі накриють майже всі області України. Сухо буде тільки у Вінниці, Херсоні та східних областях.

Дощі знову знизять температуру повітря на заході, до +21 +24 градусів. У центрі та на півночі очікується +26 +28 градусів. У південній частині та на сході очікується від +28 до +32 градусів, місцями до +34 градусів.

За прогнозом Діденка, спека в південній частині в східних областях почне відступати 10-11 липня і стане легше дихати.

Карта погоди в Україні на суботу, 9 липня