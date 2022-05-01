В Україну знову летять дощі та грози: коли чекати погіршення погоди

Погода в Україні найближчими днями знову почне погіршуватися. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та невелике зниження температури в нічний час.

Яка погода чекає українців найближчими днями й коли знову почнуться дощі, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 1 травня

У перший травневий день в Україні очікується сонячна і ясна погода, опади не прогнозуються. Нічна температура коливатиметься від + 4 до + 7 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +15 до +17 градусів.

У Києві в неділю буде хмарно, але сухо. Вночі в столиці + 5 +7 градусів, вдень +13 + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 1 травня

Погода в Україні 2 травня

Західні області в понеділок накриє невеликими дощами. На решті території - хмарно, без опадів.

Температура підніметься на кілька градусів. Вночі + 5 +7 градусів, тільки на сході +3 + 5 градусів. Вдень від +15 до +17 градусів, місцями на заході до +19 градусів.

У Києві 2 травня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 2 травня

Погода в Україні 3 травня

Дощі почнуть переміщатися з західних областей у бік півночі та північного сходу. В інших регіонах буде сухо. Вночі очікується + 5 + 7 градусів.

Вдень у більшості областей + 15 +17 градусів, на сході трохи прохолодніше, +13 + 15 градусів.

У Києві 3 травня очікується невеликий дощ. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень від +16 до + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 3 травня

Погода в Україні 4 травня

У середу Україну накриє сильними грозами, очікується сильний штормовий вітер. Сухо буде на Волині, у Львові та Тернополі, у південних областях, а також у Донецькій та Луганській областях.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до +8 градусів, на півдні до +9 + 11 градусів.

Вдень на заході та півночі похолодає до +12 +15 градусів, місцями очікується до +17 градусів. У центрі + 16 + 18 градусів. У південних областях та на сході синоптики прогнозують від +17 до +20 градусів.

У Києві пройде сильна гроза, очікується вітер. Вночі в столиці + 8 +10 градусів, вдень всього +14 + 16 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 4 травня