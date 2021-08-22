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В Україну знову йдуть сильні грози: які області накриє негодою

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби очікується несприятлива в декількох областях. Синоптики прогнозують грози та дощі, а також посилення вітру.

Яка погода чекає українців у понеділок, 23 серпня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни очікується невелика хмарність і посилення вітру. Вночі в регіоні буде прохолодно, від +13 до +16 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів, місцями до + 28 градусів.

У південній частині країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність і посилення вітру. Вночі в регіоні +14 до +17 градусів. Вдень очікується від +26 до +28 градусів, в Одесі трохи прохолодніше, +25 + 27 градусів. У Криму без опадів, вітер посилиться, вночі + 16 +18 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

На півночі прогнозується сонячна погода, можливе посилення вітру, але без опадів. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +24 + 26 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують нову порцію похолодання, сильні грози та дощі, посилення вітру. Вночі в регіоні температура опуститься місцями до + 10 + 14 градусів. Вдень очікується від +19 +21 градуса на Волині до +22 + 25 градусів в інших областях.

У центральних областях опади не прогнозуються, можливе посилення вітру. Вночі + 11 +14 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

У Києві 23 серпня без опадів, можливе посилення вітру. Вночі в столиці від +13 до +15 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 23 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну прийде затяжний період дощів.

А також розповідали про те, яка погода буде в Україні на День Незалежності.

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