В Україну йдуть серйозні похолодання і дощі: які регіони під ударом

Погода в Україні 2 серпня буде холодною і дощовою (ілюстративне фото: canva.com)

Синоптики попередили про істотне похолодання до +10 градусів

Погода в Україні 2 серпня буде холодною і дощовою. Вдень у середньому очікується +22... +25 градусів тепла. При цьому в нічний час показники тепла істотно знизяться. Також повідомляється про опади у східних регіонах України. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, середні показники тепла в Україні в неділю досягнуть +22... +25 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де термометри покажуть +23... +27 градусів тепла. В середньому на 1 градус нижче очікується температура в інших областях України.

В нічний час по всій Україні прогнозуються похолодання в середньому до +11... +16 градусів. У деяких західних областях рівень тепла знизиться до +10 градусів. Синоптики прогнозують пориви вітру до 5-10 м/с по всій Україні.

При цьому синоптики уточнюють, що небо протягом усього дня буде залишатися ясним з мінливою хмарністю. Дощі пройдуть тільки в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та на Кримському півострові.

Погода в Україні 2 серпня буде холодною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Через спеку та відсутність опадів зберігатиметься високий рівень пожежонебезпеки.

"1-2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

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