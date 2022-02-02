Бабак Тимко ІІІ дав прогноз на весну і назвав українцям найкращу страву-антистрес

2 лютого бабак Тимко III - хвостатий синоптик Харківського університету ім. Каразіна, який живе на біологічній станції в Гайдарах, з діда-прадіда віщун весни, прошепотів українцям свої пророцтва.

Що сказав бабак про прийдешню весну - читайте і дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що прогнозує бабак Тимко

"Найнародніший синоптик" прогнозує нестабільну погоду навесні.

"Не зважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", - розповіла науковий співробітник кафедри біології університету Надія Токарська.

Тобто, весна прийде в Україну за розкладом, хоч і буде "досить прохолодною".

Зауважимо, що Бабак озвучив не тільки прогноз погодних умов. Також він розповів, як знімати стрес.

Під веселу музику Тимко вибрав серед борщу з пампушками, сала і варениками з цибулею кращу страву-антистрес для українців.

І Тимко зупинив свій вибір на салі з зеленню, часником і чорним хлібчиком.

Додамо, що День бабака відзначають в різних країнах світу. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за твариною, яка вилазить зі своєї норки, і по її поведінці можна судити про близькість настання весни.