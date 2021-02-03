Україну знову почне засипати мокрим снігом: в яких областях погода буде огидною

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у середу, 3 лютого, очікується неприємна в декількох областях. Йтиме мокрий сніг та сніг з дощем. Місцями можливі морози в нічний час, а ось вдень очікується підвищення температури у всіх регіонах.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни без істотних опадів, вдень невелика хмарність. Температура повітря вночі від -1 до +4 градусів, вдень прогріється до +2 +8 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, очікується суха і ясна погода. Вночі від 0 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +6 +9 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +3 +5 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

На півночі очікується мокрий сніг з дощем, місцями сніг. Нічна температура повітря знизиться до -6 -4 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

Західні області накриє сильними дощами з мокрим снігом, сухо буде тільки в Чернівцях та Хмельницькому. Нічна температура становитиме від -3 до +2 градусів, вдень прогріється до +3 +6 градусів, місцями до +7 +8 градусів.

В центральній частині країни без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень від +2 до +5 градусів.

У Києві 3 лютого синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем. Нічна температура складе -5 -3 градуси, вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 3 лютого

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