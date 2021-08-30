Синоптики розповіли, де 1 вересня очікуються сильні дощі
Погода в Україні принесе дощі в День знань 1 вересня в ряд регіонів, а вже з 2 вересня очікується суттєве похолодання.
Що буде з погодою в країні в останній день літа і в перші дні осені - читайте нижче в нашому матеріалі.
Де 1 вересня будуть дощі
За даними Наталки Діденко, 1 вересня опади очікуються на заході, півночі та місцями в центральній частині. На сході та півдні буде сухо.
Температура повітря буде помірно теплою теплою на півночі і в центрі, на заході - свіжувато, а на сході і південному сході майже спекотно.
"Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього", - повідомляє Діденко.
За прогнозом Українського гідрометцентру, опади в День знань можуть бути доволі сильними. Дивіться на карті нижче скільки дощів і яка температура очікується в середу.
Скрін: Прогноз погоди на 1 вересня (meteo.gov.ua)
Яка погода буде в останній день літа
Дощі 31 серпня очікуються на сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.
На решті території протягом дня вівторка пануватиме антициклон з сонячними проясненнями.
Температура завтра на Заході +17+22, на півночі +19+24, на сході, півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів.
"2 вересня суттєво похолодає", - додала Діденко.
Що чекати від погоди мешканцям Києва
Наталка Діденко прогнозує, що в Києві дощ буде сьогодні (30 серпня) ввечері, найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці проясниться. А максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.
За даними синоптиків Gismeteo, в столицю з 2 вересня прийде тривале похолодання.
Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше ми писали, що в МОЗ зробили важливе оголошення щодо святкових лінійок на 1 вересня.
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