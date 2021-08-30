Синоптики розповіли, де 1 вересня очікуються сильні дощі

Погода в Україні принесе дощі в День знань 1 вересня в ряд регіонів, а вже з 2 вересня очікується суттєве похолодання.

Що буде з погодою в країні в останній день літа і в перші дні осені - читайте нижче в нашому матеріалі.

Де 1 вересня будуть дощі

За даними Наталки Діденко, 1 вересня опади очікуються на заході, півночі та місцями в центральній частині. На сході та півдні буде сухо.

Температура повітря буде помірно теплою теплою на півночі і в центрі, на заході - свіжувато, а на сході і південному сході майже спекотно.

"Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього", - повідомляє Діденко.

За прогнозом Українського гідрометцентру, опади в День знань можуть бути доволі сильними. Дивіться на карті нижче скільки дощів і яка температура очікується в середу.

Скрін: Прогноз погоди на 1 вересня (meteo.gov.ua)

Яка погода буде в останній день літа

Дощі 31 серпня очікуються на сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.

На решті території протягом дня вівторка пануватиме антициклон з сонячними проясненнями.

Температура завтра на Заході +17+22, на півночі +19+24, на сході, півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів.

"2 вересня суттєво похолодає", - додала Діденко.

Що чекати від погоди мешканцям Києва

Наталка Діденко прогнозує, що в Києві дощ буде сьогодні (30 серпня) ввечері, найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці проясниться. А максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.

За даними синоптиків Gismeteo, в столицю з 2 вересня прийде тривале похолодання.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)