В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Погода в Україні 15 травня

У неділю короткочасні дощі пройдуть у Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Сумах. На всій решті території України буде сонячно і сухо.

Нічна температура становитиме від + 8 до +11 градусів, на півдні +13 + 15 градусів. Вдень очікується від +19 до +21 градуса. На заході прогріється до + 22 градусів, у південних областях до +25 градусів.

У Києві 15 травня невелика хмарність, сухо. Вночі + 8 +10 градусів, вдень +18 + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 15 травня

Погода в Україні 16 травня

У понеділок сухо і сонячно буде у всіх областях України. Однак температура повітря почне знижуватися.

Вночі очікується + 7 +9 градусів, на півдні від +11 до + 14 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +17 до +19 градусів, на півдні прогріється до +20 + 23 градусів.

У Києві 16 травня буде сухо і сонячно. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 16 травня

Погода в Україні 17 травня

У вівторок погода в Україні зіпсується. Очікуються сильні дощі по всій території України, в південній частині можливі грози.

Нічна температура коливатиметься в межах + 7 + 9 градусів. Вдень + 17 +19 градусів, на заході похолодає до +15 +17 градусів, у південній частині висока температура повітря збережеться, очікується від +20 до + 25 градусів.

У Києві 17 травня пройде дощ. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 травня

Погода в Україні 18 травня

У середу похолодання накриє всю Україну. Дощі пройдуть у всіх областях, місцями сильні. На півдні країни можливі грози.

Вночі температура впаде до + 3 +5 градусів на заході, в інших регіонах від +5 до + 8 градусів.

Вдень похолодає у всіх регіонах, очікується від +13 до +15 градусів, на півдні до +17 + 19 градусів. У більшості областей синоптики прогнозують сильний вітер, зі штормовими поривами.

У Києві 18 травня очікується сильний дощ і штормовий вітер. Вночі + 6 +8 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 18 травня

У другій половині тижня погодна ситуація почне поліпшуватися й очікується підвищення денної температури. Однак у ніч на четвер синоптики прогнозують на заході Україні від +2 до + 4 градусів.