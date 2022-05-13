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В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощі

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П'ятниця 13 травня 2022 08:02
В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощі Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. На зміну літнім градусам прийдуть сильні дощі та зливи, а температура повітря різко впаде в більшості областей країни.

Яка погода чекає українців у найближчі 10 днів - читайте в Styler нижче.

За даними порталу Sinoptik, на сході країни температура почне знижуватися. На вихідних вдень очікується не більше +21 градуса вдень, в суботу пройдуть сильні дощі. Вже у вівторок, 17 травня, різко похолодає. Очікується +14 +16 градусів і синоптики прогнозують сильні дощі 17-19 травня.

В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощіЗіпсується погода в північних областях. У п'ятницю буде сухо і сонячно, близько +20 градусів. З неділі почнеться похолодання, температура коливатиметься в межах +13 +17 градусів. З 17 травня синоптики прогнозують сильні дощі.

В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощіНа півдні погода в найближчий тиждень порадує, очікується від +20 до +24 градусів. Сильний дощ варто очікувати тільки 18 травня. Вночі в регіоні також буде досить тепло, від +12 до +16 градусів.

В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощіЖителям західних областей синоптики прогнозують грозу в п'ятницю, 13 травня. Вихідні будуть сонячні, до +19 градусів вдень. З 17 травня в регіоні знову очікуються сильні дощі, а температура впаде до +15 +17 градусів. Після 20 травня тепло знову повернеться.

В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощіПогода в Києві

У столиці 13 травня буде хмарно, але сухо. Вдень прогріється до +22 градусів. Похолодання в Києві синоптики прогнозують з 17 травня. Очікуються зливи, а вдень температура впаде до +16 +17 градусів. Вже до 21 травня температура знову підніметься вище 20 градусів тепла.

В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

А також розповідали про те, яка погода очікується в Україні влітку.

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