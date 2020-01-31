В Україну йде рекордна температура: синоптики шокували прогнозом

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром подарує нову аномалію

Погода в Україні в найближчі кілька днів подарує жителям країни нові погодні аномалії з рекордними температурами до +14 градусів і лютневими дощами. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру і ресурсу Gismeteo.

Карти Укргідрометцентру кажуть, що потеплішає вже в суботу, 1 лютого. У південних і західних областях від +6 до +10 (крім Закарпаття з +4... +6). На інших територіях від +3 до +7 градусів.

Опади будуть незначними у вигляді дощу, на північному заході - малоймовірні, але буде хмарно. Крім того очікується досить сильний поривчастий вітер.

В Києві у перший день лютого від +3 до +5, вночі 0... +2, невеликий дощ, вітряно.

Погода в Україні 1 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Вже в неділю, 2 лютого, в країну прийдуть рекордні температури від +6 до +11 по країні, а в південних областях - від +10 до +14 градусів. При цьому по всій країні будуть йти дощі.

У понеділок, 3 лютого опади припиняться у північно-східних областях, температура знизиться до +3... +6, на Півдні - від +5 до +10 градусів.

Погода в Україні 2 і 3 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Вівторок 4 лютого, принесе дощ зі снігом в північні області, на інших територіях - дощ з температурою +2... +4, на Заході - від +4 до +7, а в південних областях знову стане тепліше - від +9 до +13.

Вже середа, 5 лютого, почне період похолодання з денними морозами до -1 на Півночі, на Півдні +3... +5. Подекуди йтиме сніг та сніг з дощем.

Погода в Україні 4 і 5 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Судячи з прогнозу для Києва від ресурсу Gismeteo, похолодання, пов'язане із заходом в країну антициклону, утримається 5-6 лютого - у день буде близько нуля, а вночі до -7 морозу. Далі температура знову почне підвищуватися.

Погода в Києві на початку лютого (скрін: meteo.gov.ua)