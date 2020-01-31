ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 20:11
В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени подарит новую аномалию

Погода в Украине в ближайшие несколько дней подарит жителям страны новые погодные аномалии с рекордными температурами до +14 градусов и февральскими дождями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и ресурса Gismeteo.

Карты Укргидрометцентра говорят, что потеплеет уже в субботу, 1 февраля. В южных и западных областях от +6 до +10 (кроме Закарпатья с +4... +6). На остальных территориях от +3 до +7 градусов.

Осадки будут незначительными в виде дождя, на северо-западе - маловероятны, но будет пасмурно. Кроме того ожидается довольно сильный порывистый ветер.

В Киеве в первый день февраля от +3 до +5, ночью 0... +2, небольшой дождь, ветрено.

В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Украине 1 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Уже в воскресенье, 2 февраля, в страну придут рекордные температуры от +6 до +11 по стране, а в южных областях - от +10 до +14 градусов. При этом по всей стране будут идти дожди.

В понедельник, 3 февраля осадки прекратятся в северо-восточных областях, температура снизится до +3... +6, на Юге - от +5 до +10 градусов.

В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозомВ Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Украине 2 и 3 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Вторник, 4 февраля, принесет дождь со снегом в северные области, на остальных территориях - дождь с температурой +2... +4, на Западе - от +4 до +7, а в южных областях снова станет теплее - от +9 до +13.

Уже среда, 5 февраля, начнет период похолодания с дневными морозами до -1 на Севере, на Юге +3... +5. Местами будет идти снег и снег с дождем.

В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозомВ Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Украине 4 и 5 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, похолодание, связанное с заходом в страну антициклона, продержится 5-6 февраля - днем будет около нуля, а ночью до -7 мороза. Далее температура вновь начнет повышаться.

В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Киеве в начале февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Резко изменится температура: украинцев предупредили о сильном перепаде погоды Осадков будет много: синоптики озадачили прогнозом погоды на февраль
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь