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В Україну йде похолодання і сніг: синоптик озвучила дату

STYLERЖиття    18.03.2020 - 13:32
В Україну йде похолодання і сніг: синоптик озвучила дату
Погода в Україні істотно зміниться (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла, коли в Україні чекати холоду і снігу

Погода в Києві та Україні істотно зміниться вже з 21 березня. В країну прийде похолодання з невеликими плюсовими градусами і снігом. У суботу та неділю температура повітря значно знизиться, адже до нас прийде повітряна маса арктичного походження. Про це на своїй Facebook-сторінці написала синоптик Наталка Діденко.

"20-го березня тепла погода ще втримається, однак на півдні вже пройдуть дощі, а в суботу-неділю до нас прийде повітряна маса арктичного походження. Суттєво похолодає. В суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ і мокрий сніг. У неділю вітер посилиться до штормового", - попередила синоптик.

Також Діденко повідомила українцям і приємні новини про те, що 19 березня в Україні очікується до +18 градусів тепла.

"19 березня, четвер в Україні з найближчої синоптичної перспективи виявиться самим теплим. Температура повітря завтра сягне +12 +18 градусів! Всюди опадів не передбачається", - порадувала Діденко.

У столиці 19 березня буде сухо і без дощів. В цей час можна буде насолодитися весняним теплом.

"У Києві завтра буде сухо і дуже тепло, до +14 +16 градусів. 20-го березня у столиці без опадів, але вже +10 +11 градусів. 21-го березня з'являться опади, градуси впадуть до + 5 +7. 22 березня, в неділю похолодає до +1 +3 градусів та ще й з сильним вітром", - написала Діденко.

В Україну йде похолодання і сніг: синоптик озвучила дату

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на тиждень і розповіли, коли чекати потепління.

Потепління до +14: прогноз погоди на сьогодні Ще трохи морозів: синоптики розповіли, які області накриє холодом
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