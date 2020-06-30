В Україну йде похолодання: синоптики показали нові карти погоди

Погода в Україні зміниться в перший день липня
Погода в Україні 1 липня принесе невелике похолодання. Разом зі зниженням температури очікується дощі з грозами в деяких областях. Такі дані надали синоптики Наталка Діденко і Український Гідрометцентр.
Так, за прогнозом Наталки Діденко в Facebook, липень почнеться короткочасними дощами в східних областях України, місцями в Криму. Опади також "зачеплять" Дніпропетровську і Запорізьку області.
Окремі дощі ймовірні у середу також на Заході і Півночі України, але, на щастя, нічого потужного.
"Оскільки цей фронт холодний, то в середу, в його тилу, пошириться, хоча і тимчасово, свіже повітря", - пише Діденко.
В значній частині України очікується протягом дня +24+28 градусів. А ось на Півдні і південному сході спека утримається, буде +28+33 градуси.
У Києві 1 липня спека трохи осяде. У столиці максимально +25+27 градусів, істотних опадів не передбачається. Далі спека знову посилиться.
Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що 1 липня опади будуть лише на Сході, у Дніпрі та Запоріжжі. Спека, за їхніми прогнозами, в перший день липня ослабне (крім Півдня).
Погода в Україні 1 липня (фото: meteo.gov.ua)
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Автор: Светлана Мащенко