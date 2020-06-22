В Україну йде похолодання: синоптики назвали області, яким не пощастить з погодою

Погода в Україні найближчими днями особливо не порадує жителів більшості областей країни. Очікуються сильні дощі, зливи, грози, місцями можливі град і смерчі. У кількох регіонах знизиться температура повітря.

За даними Українського гідрометцентру, у вівторок, 23 червня, на сході країни пройдуть сильні грози та зливи. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +18 градусів, удень прогріється до +26 +29 градусів.

В південних областях пройдуть дощі з грозами, сухо буде тільки в Херсонській області та Криму. Температура вночі очікується від +16 до +18 градусів, вдень від +26 до +28 градусів, в Одесі трохи прохолодніше, від +25 до +27 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують грози, зливи, можливий град. Вночі від +16 до +18 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів.

Західні області накриє сильними грозами, місцями можливі зливи та град. Нічна температура опуститься до +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть не вище +20 +24 градусів.

В центральній частині країни пройдуть грози, сухо буде тільки у Кропивницькому. Нічна температура становитиме +16 +18 градусів, денна від +25 до +28 градусів.

У Києві 23 червня синоптики прогнозують дощ, можлива злива. Вночі +17 +19 градусів, вдень +25 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 23 червня

Така погодна картина в Україні буде спостерігатися до кінця поточного тижня і суттєві зміни очікуються тільки в п'ятницю, 26 червня. Невеликі грози пройдуть тільки в кількох областях на заході України, а в решта – буде сухо і тепло.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 26 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в декількох областях.

А також розповідали про те, що в Україну прийде сильне похолодання.