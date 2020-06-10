В Україні пронісся потужний смерч: момент потрапив на відео

Під Тернополем пронісся торнадо (колаж РБК-Україна)

У мережі місцеві мешканці діляться відео природного явища

В Україні у Тернопільській області 9 червня пронісся потужний смерч. Зазначимо, що за останній час торнадо на території нашої країни стали нерідкісним явищем. Користувачі соцмереж публікують відео природного явища.

Користувач Facebook Вітя Романів опублікував відео смерчу. На кадрах можна побачити величезну чорну воронку.

Смерч в Тернопільській області (відео: facebook.com/people/Вітя-Романів)

Користувач Facebook Михайло Демкович розмістив відео смерчу, який він спостерігав у селі Козлів Козівського району.

"Кінець", - підписав відео Демкович.

Смерч в селі Козлів (відео: facebook.com/mihajlo.demkowycz)

В коментарях люди відзначають, що таке ж явище спостерігали в Таурові, хоча на небі не було ні хмаринки.

Як ми раніше писали, злива перетворила українське місто у Венецію.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова