В Україну йде похолодання: Діденко назвала дату

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе нову порцію похолодання вже наступного тижня. Синоптик Наталка Діденко прогнозує зниження температури 22-23 грудня, але поки що в країні буде помірна зимова погода, а стовпчики термометрів коливатимуться на нулі.

Так, згідно з прогнозом Діденко в Facebook, у п'ятницю, 18 грудня, високий або підвищений атмосферний тиск охопить більшість країн Європи.

Тому завтра в Україні опади не передбачаються, але будуть тумани з обмеженням видимості до 200-500 метрів.

"Температура повітря протягом доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині та на Заході буде тепліше, +2+6 градусів", - прогнозує Діденко.

А на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина буде прохолодніше. В цьому регіоні очікується від 0 до -3 градусів морозу, тому ймовірна ожеледиця.

Погода 18 грудня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, а завтра вдень +1+3 градуси.

У День Святого Миколая, 19 грудня, погода в Україні істотно не зміниться.

"22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня збільшиться кількість опадів", - резюмувала синоптик.

Зазначимо, що синоптики Gismeteo у прогнозі на два тижні вказали, що похолодання наступного тижня істотно охопить кілька областей України, і температура там може знизитися до -15 градусів.

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