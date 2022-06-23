В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівень

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечна погода. Грози пройдуть у багатьох областях країни, очікується шквальний вітер і місцями можливий град.

Яка погода очікує українців - читайте в нашому матеріалі нижче.

За прогнозами Українського гідрометцентру, вдень 24 червня у південних, східних та більшості центральних областей очікуються грози. В окремих районах можливий град і шквали до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Як пояснює синоптик Наталка Діденко, циклон, центр якого розташувався на схід від України, принесе дощі, грози та шквальне посилення вітру по всьому лівобережжю України.

"У західних, північних і більшості центральних областей антициклон на ім'я Frido витіснить опади та зробить погоду завтра сонячною, сухою. Вітер 24 червня буде північно-східним, поривчастим, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду", - попередила синоптик.

Температура повітря почне знову підніматися, завтра по всій території України очікується від + 24 до + 27 градусів. Прохолодніше буде у Полтавській, Сумській, Харківській областях, у Кропивницькому та Запоріжжі також - місцями від +19 до +23 градусів.

Погода в Києві

"У Києві п'ятниця обіцяє, якби не поривчастий північно-східний вітер, майже ідеальну погоду - мінлива хмарність, сонечко, сухо і тепло, +25 +26 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 24 червня

А що буде з погодою далі?

За прогнозом Діденка, приємне літнє тепло домінуватиме в Україні найближчим часом, а от сильна спека малоймовірна.

У неділю і понеділок підвищення температури до +28 +33 градуси очікується тільки в західній частині країни. В інших регіонах синоптики прогнозують від + 24 до + 27 градусів.

Вже з 28 червня в більшість областей країни повернеться спекотна погода. Синоптики прогнозують підвищення температури до + 30 + 34 градусів у більшості областей.

Карта погоди в Україні на вівторок, 28 червня