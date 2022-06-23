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В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівень

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Четвер 23 червня 2022 20:02
В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівень Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечна погода. Грози пройдуть у багатьох областях країни, очікується шквальний вітер і місцями можливий град.

Яка погода очікує українців - читайте в нашому матеріалі нижче.

За прогнозами Українського гідрометцентру, вдень 24 червня у південних, східних та більшості центральних областей очікуються грози. В окремих районах можливий град і шквали до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівеньЯк пояснює синоптик Наталка Діденко, циклон, центр якого розташувався на схід від України, принесе дощі, грози та шквальне посилення вітру по всьому лівобережжю України.

"У західних, північних і більшості центральних областей антициклон на ім'я Frido витіснить опади та зробить погоду завтра сонячною, сухою. Вітер 24 червня буде північно-східним, поривчастим, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду", - попередила синоптик.

Температура повітря почне знову підніматися, завтра по всій території України очікується від + 24 до + 27 градусів. Прохолодніше буде у Полтавській, Сумській, Харківській областях, у Кропивницькому та Запоріжжі також - місцями від +19 до +23 градусів.

Погода в Києві

"У Києві п'ятниця обіцяє, якби не поривчастий північно-східний вітер, майже ідеальну погоду - мінлива хмарність, сонечко, сухо і тепло, +25 +26 градусів", - повідомила Діденко.

В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівень

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 24 червня

А що буде з погодою далі?

За прогнозом Діденка, приємне літнє тепло домінуватиме в Україні найближчим часом, а от сильна спека малоймовірна.

У неділю і понеділок підвищення температури до +28 +33 градуси очікується тільки в західній частині країни. В інших регіонах синоптики прогнозують від + 24 до + 27 градусів.

Вже з 28 червня в більшість областей країни повернеться спекотна погода. Синоптики прогнозують підвищення температури до + 30 + 34 градусів у більшості областей.

В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівеньКарта погоди в Україні на вівторок, 28 червня

До речі, раніше ми писали про те, коли в Україну знову повернеться спека.

А також повідомляли, що синоптики попередили про різкі перепади температури та грози.

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