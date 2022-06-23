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В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровень

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Четверг 23 июня 2022 20:02
В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровень Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасная погода. Грозы пройдут во многих областях страны, ожидается шквальный ветер и местами возможен град.

Какая погода ожидает украинцев - читайте в нашем материале ниже.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем 24 июня в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. В отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровеньКак объясняет синоптик Наталка Диденко, циклон, центр которого расположился восточнее Украины, принесет дожди, грозы и шквальное усиление ветра по всему Левобережью Украины.

"В западных, северных и большинстве центральных областей антициклон по имени Frido вытеснит осадки и сделает погоду завтра солнечной, сухой. Ветер 24 июня будет северо-восточным, порывистым, местами даже со штормовыми порывами до 15-18 метров за секунду", - предупредила синоптик.

Температура воздуха начнет снова подниматься, завтра по всей территории Украины ожидается от +24 до +27 градусов. Прохладнее будет в Полтавской, Сумской, Харьковской областях, в Кропивницком и Запорожье также - местами от +19 до +23 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве пятница обещает, если бы не порывистый северо-восточный ветер, почти идеальную погоду - переменная облачность, солнышко, сухо и тепло, +25 +26 градусов", - сообщила Диденко.

В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровень

Карта погоды в Украине на пятницу, 24 июня

А что будет с погодой дальше?

По прогнозу Диденко, приятное летнее тепло будет доминировать в Украине в ближайшее время, а вот сильная жара маловероятна.

В воскресенье и понедельник повышение температуры до +28 +33 градуса ожидается только в западной части страны. В остальных регионах синоптики прогнозируют от +24 до +27 градусов.

Уже с 28 июня в большинство областей страны вернется жаркая погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 +34 градусов в большинстве областей.

В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровеньКарта погоды в Украине на вторник, 28 июня

Кстати, ранее мы писали о том, когда в Украину снова вернется жара.

А также сообщали, что синоптики предупредили о резких перепадах температуры и грозах.

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