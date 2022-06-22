ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну повернеться сильна спека: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 07:28
В Україну повернеться сильна спека: синоптики назвали дату Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі кілька днів очікується прохолодна, з дощами та грозами в багатьох областях. Але ближче до вихідних в країну знову повернеться спекотна погода.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

У середу, 22 червня, сухо буде тільки на Закарпатті, в Івано-Франківській області та Одесі. В інших регіонах синоптики прогнозують сильні дощі та грози. По всіх областях України прогнозуються сильний вітер зі штормовими поривами.

Температура повітря вночі знизиться на заході, півночі та в центрі - до +9 +12 градусів, на решті території очікується +15 +17 градусів.

Вдень у більшості областей також буде прохолодно, від + 19 до +23 градусів, місцями прогріється до +23 + 25 градусів.

У Києві очікується сильний дощ і штормовий вітер. Вночі в столиці + 10 +12 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса.

В Україну повернеться сильна спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на середу, 22 червня

У четвер, 23 червня, грози та дощі підуть із західних областей. В інших регіонах можливі опади. Також прогнозується сильний штормовий вітер.

Нічна температура по всій країні буде коливатися від + 10 до +13 градусів, а ось вдень температура почне підвищуватися, очікується від +22 до + 25 градусів. На Закарпатті та в Запоріжжі прогріється до +28 +30 градусів.

У Києві 23 червня очікується гроза і сильний вітер. Вночі + 12 +14 градусів, вдень повітря прогріється до +22 + 24 градусів.

В Україну повернеться сильна спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на четвер, 23 червня

Коли в Україну повернеться спека

Після декількох прохолодних днів з дощами та штормовим вітром знову повернеться спека. Вже в суботу, 25 червня, до +29 +31 градуса прогріється в західних областях країни. У центральній частині та на півночі очікується від +26 до +28 градусів.

Грози пройдуть в центрі країни, на півдні та сході. А температура повітря підніметься до + 25 + 27 градусів. У Києві 25 червня буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі + 15 +17 градусів, вдень повітря прогріється до +26 + 28 градусів.

В Україну повернеться сильна спека: синоптики назвали датуКарта погоди в Україні на суботу, 25 червня

До речі, раніше ми розповідали, що синоптики попередили про різкі перепади температур і похолодання.

А також ми писали про те, у яких областях України очікується найсильніше похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!