В Україну повернеться сильна спека: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі кілька днів очікується прохолодна, з дощами та грозами в багатьох областях. Але ближче до вихідних в країну знову повернеться спекотна погода.

У середу, 22 червня, сухо буде тільки на Закарпатті, в Івано-Франківській області та Одесі. В інших регіонах синоптики прогнозують сильні дощі та грози. По всіх областях України прогнозуються сильний вітер зі штормовими поривами.

Температура повітря вночі знизиться на заході, півночі та в центрі - до +9 +12 градусів, на решті території очікується +15 +17 градусів.

Вдень у більшості областей також буде прохолодно, від + 19 до +23 градусів, місцями прогріється до +23 + 25 градусів.

У Києві очікується сильний дощ і штормовий вітер. Вночі в столиці + 10 +12 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 22 червня

У четвер, 23 червня, грози та дощі підуть із західних областей. В інших регіонах можливі опади. Також прогнозується сильний штормовий вітер.

Нічна температура по всій країні буде коливатися від + 10 до +13 градусів, а ось вдень температура почне підвищуватися, очікується від +22 до + 25 градусів. На Закарпатті та в Запоріжжі прогріється до +28 +30 градусів.

У Києві 23 червня очікується гроза і сильний вітер. Вночі + 12 +14 градусів, вдень повітря прогріється до +22 + 24 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 23 червня

Коли в Україну повернеться спека

Після декількох прохолодних днів з дощами та штормовим вітром знову повернеться спека. Вже в суботу, 25 червня, до +29 +31 градуса прогріється в західних областях країни. У центральній частині та на півночі очікується від +26 до +28 градусів.

Грози пройдуть в центрі країни, на півдні та сході. А температура повітря підніметься до + 25 + 27 градусів. У Києві 25 червня буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі + 15 +17 градусів, вдень повітря прогріється до +26 + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 25 червня