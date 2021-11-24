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В Україну йде нова хвиля потепління: місцями буде до +16 градусів

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе потепління до кінця тижня - місцями повітря прогріється до +16 градусів, але стане більше опадів. Поки ж синоптичну ситуацію в країні буде обумовлювати антициклон з морозними днями і ночами.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні з 24 по 28 листопада.

24 листопада за прогнозом Наталки Діденко, погоду визначатиме антициклон з незвичайною назвою Walpurga.

Таким чином, сьогодні в країні буде високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Температура буде низькою, від 0 до -5 градусів морозу.

У Києві 24-го листопада опадів не буде. Вдень очікується +1... + 3 градуси.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, яка буде температура в середу.

Скрін: Погода в Україні 24 листопада (meteo.gov.ua)

У гідрометцентрі прогнозують, що в четвер, 25 листопада, погодна ситуація буде аналогічною.

У п'ятницю 26 листопада потеплішає, до +2... +8, а на півдні до +10... +12 градусів. При цьому на заході вірогідний дощ.

27-28 листопада в країну увірветься атмосферний фронт, буде похмуро з дощами. Потеплішає до +10 градусів, а на півдні місцями до +16 градусів.

"Зима - близько! Хоча вихідними потеплішає", - додала Діденко.

Скрін: Погода в Україні 25-28 листопада (meteo.gov.ua)

Відзначимо, що у Києві випав сніг 23 листопада. Синоптики зробили попередження.

Також лікарі розповіли, що таке метеозалежність і що робити, якщо ви страждаєте від перепадів погоди.

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Погода