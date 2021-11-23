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У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 12:58
У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір Фото: на Київ і область насувається сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Києві та області принесе перший сніг сьогодні 23 листопада. Синоптики попередили про зимові опади ввечері, але в деяких районах столиці вже в обід помітили дрібний сніг.

Карти та попередження від синоптиків - у матеріалі Styler.

"Увага! Дорогі кияни та жителі околиць! Сьогодні ввечері, а десь і раніше, йтиме сніг!" - повідомила Наталка Діденко.

Синоптик попереджає подбати заздалегідь про способи, як дістатися додому з роботи, так як перші опади можуть спровокувати проблеми з трафіком.

"Обов'язково - зимова гума, включені фари, відповідне взуття не тільки машинам, а й собі, гарячий чай в термосі в салоні", - додала Діденко.

У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір

Фото: Прогноз погоди на 23 листопада (facebook.com/tala.didenko)

При цьому перші опади вже помітили в центрі і на Лівому березі, пише Telegram-канал Політика країни.

За даними Українського гідрометцентру, сніг сьогодні ймовірний по всій Київській області.

У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір

Скрін: у Києві та області 23 листопада буде сніг (meteo.gov.ua)

Такий же прогноз дають і синоптики ресурсу Gismeteo. При цьому завтра сніг у столиці не обіцяють, але очікується дощ.

У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір

Скрін: Погода в Києві 23-24 листопада (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав прогноз до кінця 2021-го року, розповівши, чого нам чекати на Новий рік.

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