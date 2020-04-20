В Україну йде справжня весна: навіть вночі двозначна температура

Погода в Україні незабаром значно покращиться. В країну йде потепління, причому комфортна температура буде як вдень, так і вночі. Що кажуть синоптики про прогноз погоди в Україні на тиждень - у матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, тепло в країну прийде вже в четвер, 23 квітня. І період потепління триватиме кілька днів. А синоптики Gismeteo прогнозують, що з 26 квітня в Україну прийдуть теплі ночі, температура вночі сягатиме двозначних значень у понад +10 градусів.

Поки ж в Україні досить прохолодно, волого й вітряно. 21 квітня невеликий дощ очікується в центральних, східних і північних областях. Завтра вдень +8+13, на Закарпатті +15+17. Найближчої ночі по країні +3+7 градусів. Вітер поривчастий від 7 до 12 метрів за секунду.

В Києві у вівторок буде +10+12 вдень, вночі від +3 до +5 градусів. Буде дути вітер, і накрапувати дощ.

Погода в Україні 21 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Така ж погодна ситуація буде і 22 квітня. А в четвер, 23 квітня, в країні очікується ясна погода, вітер стихне, потеплішає до +11+17 вдень, вночі все ще прохолодно (+1+6 градусів).

24 квітня температура повітря істотно не зміниться, але на північний схід прийде атмосферний фронт.

Погода в Україні 22-24 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Судячи з прогнозу синоптиків Gismeteo для Києва, з неділі, 26 квітня, вдень прийдуть температури у понад +20 градусів, а вночі - понад десять. Втім, така погода протримається всього кілька днів. Далі - знову зіпсується.

Погода у Києві на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик налякав прогнозом на літні місяці.