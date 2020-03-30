В Україну йде справжня тепла весна: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні вже дуже скоро порадує жителів країни справжнім весняним теплом. Ну а поки варто приготуватися до останньої порції зими. Такі дані надали Наталка Діденко і синоптики Gismeteo.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко відчутне потепління прийде в країну вже до кінця тижня. Але у вівторок, 31 березня, буде холодно. Вночі від 0 до -5, вдень +1+6 градусів.

На Заході, Півночі та Вінницької області завтра можливий сніг та мокрий сніг, залежно від коливань температури. Щоправда, опади незначні і короткочасні. Але десь просто обмежиться хмарністю. Вітер помірний, проте з поривами.

У Києві 31 березня буде прохолодно. Вночі від -1 до -3, вдень +2+5, зранку можливий невеликий сніг, але вдень істотних опадів не очікується.

У середу 1 квітня переважатиме холодна повітряна маса, але буде більше сонця завдяки антициклону, що прийде в країну.

"Більш відчутне потепління прийде в Україну ближче до кінця тижня", - пише синоптик.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Судячи з прогнозу ресурсу Gismeteo для Києва потепління до +13 градусів прийде вже в п'ятницю, 3 квітня. Але потім знову дещо похолодає. Більш або менш стабільно тепла весна в країні очікується з 10 квітня. При цьому, попередній прогноз обіцяє, що другий місяць весни в цілому буде дощовим.

Погода в Україні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав обнадійливий прогноз про погоду на літо в Україні, який вселяє оптимізм у те, що літня погода може позбавити українців від коронавіруса.