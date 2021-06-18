В Україну йде аномальна спека: як вижити в умовах міста

В Україні очікується різке підвищення температури повітря і синоптики прогнозують спеку. Такі перепади температур можуть негативно відбитися на стані здоров'я і потрібно дотримуватися певних правил, щоб не наражатися на небезпеку.

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, як правильно поводитися під час спеки в умовах міста. Про це йдеться в публікації на Facebook.

За даними медиків, щорічно сотні людей помирають від причин, які викликані спекою. Екстремальна спека - це температури, які коливаються на 10 і більше градусів вище середньої високої температури в різних регіонах і тримаються протягом декількох тижнів.

Як уберегтися під час сильної спеки

У спекотні дні потрібно залишатися в приміщеннях з кондиціонером. Якщо вдома його немає - зайдіть в громадські приміщення з кондиціонером. Навіть кілька годин в охолодженому приміщенні допоможуть тілу адаптуватися до спеки на вулиці.

Потрібно обмежити фізичну активність на свіжому повітрі вдень.

Проконсультуйтеся з сімейним лікарем з приводу фізичних навантажень в жарку погоду.

З 11: 00 до 16: 00 не перебуваєте на вулиці.

Вибирайте вільний одяг з довгими рукавами, надягайте сонцезахисні окуляри із захистом від UVA і UVB променів і панами.

Захищайте шкіру за допомогою спеціальних засобів із захистом від сонця. Наносити креми потрібно за 30 хвилин до прогулянки.

Кращий спосіб охолодитися - прийняти прохолодний душ або ванну.

Підтримуйте водний баланс, це важливо незалежно від вашої активності. Пити потрібно багато, невеликими порціями та не чекати почуття спраги.

Вживання гарячих і важких страв створює додаткове теплове навантаження для тіла людини.

Рекомендується обмежити вживання напоїв, які містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру. Це призводить до великої втрати рідини.

Вживання занадто холодних напоїв може привести до спазмів шлунка.

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