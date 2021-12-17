В Україну йде арктичний циклон з сильними морозами: названа дата похолодання

У п'ятницю всі регіони України охопить опадами - йтиме дощ, дощ з мокрим снігом, мокрий сніг.

"Ця хмарність, яка вкрала у нас сонце, буде висіти над головами й далі. Вітер північний, північно-західний, помірний. У західних областях завтра може задувати до штормового - обережніше під балконами, бігбордами та великими деревами", - попередила Діденко.

Температура повітря в Україні 17 грудня коливатиметься від -1 градуса до +3 градусів.

У Києві в п'ятницю очікується невеликий мокрий сніг і температура повітря близько нуля.

"Політає мокрий сніг або просто сяде товстою шапкою щільна волога хмарність. Стовпчики термометрів будуть крутитися близько 0 + 3 градусів", - додала синоптик.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 17 грудня

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу та неділю очікується мокрий сніг і зниження температури повітря в більшості областей країни.

Невелике прояснення в неділю очікується тільки на півдні. Температура повітря вночі почне опускатися д0 -3 -5 градусів, вдень очікується від -1 до +3 градусів.

З вівторка, 21 грудня, в Україну зайде арктичний циклон. Очікується різке зниження температури повітря.

Вночі очікується до -8 -13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5 -11 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 21 грудня