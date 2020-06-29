В Україну йде пекельна спека: синоптики налякали градусами

Погода в Україні в першу декаду липня принесе пекельну спеку. У деяких регіонах показники термометрів перетнуть позначку в +35 градусів, а спека на початку другого місяця літа буде накривати двома хвилями.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, сильно підвищиться "градус" у більшості областей вже 3-4 липня. А атмосферний фронт зі зливами і шквалами буде переміщатися по країні.

Так, 30 червня, сильні дощі можливі на значній території, крім Сходу і багатостраждального Заходу. Температура +23+26 на Заході, +30+33 на Півдні та Сході й +26+29 в інших областях.

У Києві останній день червня принесе сильні дощі, температура +26+28 градусів.

Погода в Україні 30 червня (скрін: meteo.gov.ua)

1 липня дощі з грозами перемістяться на Схід, де знизиться температура. На Заході потеплішає на кілька градусів, але суттєвих змін стовпчики термометрів не покажуть. У четвер, 2 липня, опади змістяться на Захід і Схід, температура сильно не зміниться.

Погода в Україні 1 і 2 липня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 3 липня сильна спека (+29+36) накриє значну частину країни, крім Заходу з +22+27. Опади можливі на Заході та Півночі України. 4 липня буде схожа синоптична ситуація.

Погода в Україні 3 і 4 липня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в останній день червня в деяких областях України вірогідні зливи, шквали і навіть град.

Синоптики Gismeteo у прогнозі на десять днів для Києва пишуть, що температура підвищиться 2-3 липня до +31 градуса. Далі буде невеликий спад, а до 8-9 липня стовпчики термометрів у столиці вже показуватимуть до +34 градусів.

Погода у Києві на 10 днів (скрін: https://www.gismeteo.ua)

Ресурс Метеопрог також підтверджує у прогнозі для столиці на найближчі два тижні, що сильна спека прийде в першу декаду липня - 4 числа, а потім після 7-8 липня.

Погода в Києві на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз на липень.

Також ми повідомляли, що злива затопила ще один популярний курорт Західної України, з'явилося відео.